Getouwtrek om waardecheques in Overbetuwe

Vrijwilligers maken er werk van om hun dorpsgenoten over te halen aan hen te doneren. Ieder initiatief heeft een project aangemeld waarvoor geld nodig is. Zoals Pieter IJkhout, die het geld van zijn dorpsgenoten wil gebruiken voor het realiseren van een vlindertuin in de buurt: 'We zijn langs het bejaardentehuis geweest, daar hadden we wel 26 vouchers.'

Ook bij de kapper en de supermarkt heeft IJkhout donatieboxen neergezet. 'We gaan ze zo nu en dan checken en legen, dan weten we hoeveel geld we nog bij elkaar moeten krijgen', legt hij uit.

Overbetuwe Doet

Het project heet Overbetuwe Doet en begon vorig jaar als een experiment in Heteren. Maike Weenink van de gemeente: 'We zijn hiermee begonnen omdat er weinig aanspraak werd gedaan op onze subsidie. Toen hebben we gekozen voor deze nieuwe vorm.' De gemeente keek af bij Ede, waar het project Ede Doet heet.

De envelop met een waardecheque van 6,50 euro viel de afgelopen week op de mat bij alles huishoudens in Elst, Heteren, Valburg, Zetten en Hemmen. Al ging dat niet overal goed.

Een nieuwe vorm van subsidiëren

Het doel is om extra initiatieven van inwoners te subsidiëren. Projectleider Esther Jansen: 'Het idee is om initiatief aan te wakkeren, zoals speeltuintjes die opgeknapt moeten worden.' Het project is volgens de gemeente geen bezuiniging. Het geld van inwoners die de voucher niet besteden, wordt weer teruggestort. 'We willen via Overbetuwe Doet meer geldstroom gaan regelen.'

Maar volgens IJkhout is de competitie niet helemaal eerlijk. 'Er zijn ook initiatieven bij die mensen al kennen. Dan is het moeilijk om geld te krijgen.' De bestaande verenigingen moeten volgens de gemeente wat extra's verzinnen om mee te mogen doen aan Overbetuwe Doet. 'We kijken mee met de inwoners wat zij willen en of het een haalbaar idee is.' Voor de vrijwilligers van de vlindertuin blijft het spannend. Al drukt dat de pret niet: 'Het is voor ons een manier om de vlindertuin mogelijk te maken.'

'Ik heb de vijf mensen die ik in Elst ken gebeld'

Overbetuwe wil volgend jaar ook de resterende dorpen in de gemeente aansluiten. In Elst valt dit jaar voor het eerst de envelop met waardevoucher op de mat. En dus deed ook de lokale scootmobielvereniging een gooi naar het geld.

Al kreeg de voorzitter van de vereniging zelf geen waardecheque. 'Onze club bestaat uit Elstenaren en mensen uit Arnhem-Zuid. Ik woon zelf in Arnhem-Zuid dus ik heb zelf geen voucher gekregen', legt Riet Rijnbeek uit. Al houdt het hem niet tegen te lobbyen: 'Ik heb de vijf mensen die ik ken uit Elst gebeld en gevraagd of ze buren en vrienden willen vragen aan ons te doneren.'

In Heteren en Elst leeft de strijd het meest, hier zijn twaalf ideeën ingediend. In Zetten en Valburg is het project dit jaar nieuw, daar hebben zes vrijwilligersorganisaties zich gemeld. In het kleine dorp Hemmen is er één initiatief.