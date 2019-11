84-jarige laat zich niet wegjagen na derde inbraak in zeven jaar

Het is al de derde keer in zeven jaar dat er bij de bejaarde vrouw ingebroken wordt of dat er een poging wordt gedaan, vertelt haar zoon Wim van den Ham in de tuin van de woning aan de Hoenderloseweg. 'Mijn moeder is dus wel wat gewend, en ze is nooit bang. Er zijn nu wat plekken vrij in het bejaardencentrum in het dorp, maar ze gaat er niet heen. Ze zegt 'ik blijf hier wonen, want ik woon hier prima'.

Traangas

Wim gaf gisteren een feestje voor zijn 65e verjaardag, daarom was zijn moeder zondagmiddag rond 15.00 niet thuis. Buurtbewoners die in de buurt van het huis hun hond uitlieten zagen een auto staan, en werden argwanend. 'Ze zijn er op af gegaan en hebben de politie gebeld. Ook hebben ze een er een buurman bij gehaald, die de drie inbrekers achterna ging. Bij hem hebben ze traangas in de ogen gespoten. Hij is in het ziekenhuis behandeld', aldus Van den Ham.

Volgens de politie zijn de inbrekers twee vrouwen en een man. Ze gingen er in een Volvo S40 vandoor. Het onderzoek naar de inbraak loopt nog.

Schade

Volgens Van den Ham is er niets buitgemaakt, maar er is wel schade aan de woning. 'Het raam van de keuken hebben we na de vorige inbraak al bestand tegen inbrekers gemaakt'. De inbrekers hebben wel het raam stuk proberen te maken en de houten latjes rondom het raam kapot getrokken. 'Het keukenraam en het kozijn moeten nu vervangen worden. En ook het slot van de schuur is vernield, daar moet ook een nieuwe voor komen'.