Gelredag 14 december: Hal 12 - Historische sigarettenfabriek BAT, Zevenaar

Het Liemers Museum gaat verhuizen. Tijdens deze Gelredag mogen we voor de allerlaatste keer het oude museum aan de Kerkstraat 16 in Zevenaar bezoeken. Daarna gaat de collectie in de dozen en verhuist het Liemers Museum naar de overkant. Vroeger stond daar de Turmac, de sigarettenfabriek die later bekend stond onder de naam British American Tabacco. Volgend jaar opent het nieuwe Liemers Museum haar deuren in één van de voormalige fabriekshallen.

Tijdens deze Gelredag nemen gidsen bezoekers mee naar het nieuwe onderkomen van het Liemers Museum voor een sneak preview. Medewerkers vertellen vol trots en enthousiasme over de geschiedenis, maar dus ook over de toekomst van de Liemers en haar museum in Zevenaar.

In het Liemers Museum vind je voorwerpen, verhalen en dialecten uit de geschiedenis van De Liemers. De voorwerpen vertellen ons dat er al in de prehistorie mensen in De Liemers woonden. Ze laten zien bij welke bedrijven de inwoners uit de regio werkten, bijvoorbeeld bij de Turmac, Gimborn/Pelikan of de verschillende steenfabrieken. De voorwerpen komen tot leven door de verhalen erachter. In het museum verbinden we oud met nieuw. We vertellen over de tradities van De Liemers, zoals het vieren van het schuttersfeest. Leer wat je zelf over de geschiedenis van de Liemers wilt weten op de multitouch tafel. De voorwerpen, foto’s en film die je op de tafel kunt zien, brengen gesprekken tussen jong en oud op gang. Verhalen over maandag wasdag, over de schillenboer en over hoe het er vroeger op school aan toe ging.