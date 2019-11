Gelderse wethouders hopen op meer geld bij Jeugdzorgdebat in Den Haag

Het water staat veel gemeenten in financiële zin aan de lippen vanwege de oplopende tekorten op hun begrotingen voor zorg. Verschillende Gelderse wethouders trokken maandag naar Den Haag om een debat over verbeterplannen van de minister in de Tweede Kamer bij te wonen. 'Er is meer geld en kennisdeling nodig', zegt wethouder Marinka Mulder uit Renkum.

door Huibert Veth

Volgens Mulder is er geld nodig voor een toenemend aantal kinderen in de zorg en voor meer complexe zorg. En voor gemeenten en jeugdzorginstellingen die geen geld en mankracht hebben om de situatie te verbeteren of zich in te zetten voor preventie.

Uiteenlopende reacties Kamerleden

Maandagmorgen kwamen eerst de Kamerleden aan het woord over de plannen van minister Hugo de Jonge. 'Hun reacties waren zeer uiteenlopend', vertelt de Edese wethouder Leon Meijer. 'De PVV stelt voor om het hele systeem terug te draaien. D66 vraagt zich af of nu niet alle gemeenten over één kam worden geschoren.' En daar is Meijer het mee eens.

Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en jeugdzorg zijn veel gemeenten in financiële problemen gekomen. Ook steken verhalen de kop op over misstanden in de zorg, wachtlijsten en enorme winsten die 'zorgcowboys' zouden maken.

De minister wil dat regio's meer gaan samenwerken voor de zwaardere jeugdzorg. In de Gelderse regio's wordt echter al best goed samengewerkt volgens Meijer. In Gelderland zouden volgens de plannen van de minister zeven Gelderse regio's bijvoorbeeld meer gezamenlijk kunnen gaan inkopen en organiseren om wachtlijsten weg te werken. Maar dat lost het geldprobleem nog niet op volgens Meijer.

'Savanna' en 'het meisje van Nulde'

Het systeem terugdraaien, daar voelt Meijer niets voor. 'Dan moeten we even de geschiedenisboekjes induiken, hoe dat oude systeem was. Daar ging ook heel veel mis.' Hij roept 'Savanna' en 'het meisje van Nulde' in herinnering.

Er worden volgens Meijer nu veel meer jongeren bereikt. 'Ook zijn er minder uithuisplaatsingen.' Een stelselwijziging ziet hij daarom niet als oplossing. 'Dat gaat geen één kind helpen.'

De één miljard euro die het Rijk onlangs extra uittrok voor de komende jaren, is volgens Meijer bij lange na niet genoeg. 'Ik heb voor Ede een tekort van 9 miljoen euro en krijg er 2,6 miljoen euro bij. Het gat dat overblijft, moet ik zelf oplossen. Dat doen we al jaren en de rek begint eruit te raken.'

'Tegen beter weten in'

Maandagmiddag komt de minister met zijn reactie. Meijer hoopt dat de minister meer geld toezegt. 'Misschien een klein beetje tegen beter weten in.' Ook wil hij dat de minister zijn steun uitspreekt voor regio's die het wel goed doen.

