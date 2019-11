Vlogger gezocht

De stichting: 'Toen Nu Dan', wil in 2020 in het kader van 75 vrijheid een educatieprogramma presenteren voor scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs. Centraal in dit project staat Heleen Kuipers-Rietberg, alias ‘Tante Riek’, icoon van verzet in de Tweede Wereldoorlog. De komende jaren organiseren we verschillende projecten, die willen wij graag vastleggen en daarom zijn we op zoek naar een vlogger.



We zoeken een twintiger, het liefst uit de omgeving van Winterswijk. Iemand die sociaal vaardig is, overweg kan met een camera en kennis heeft van de sociale media. Verder lees je gemakkelijk in op materie rond het thema ‘herdenken’ en ontdekt je daarin veel creatieve mogelijkheden voor jouw vlogs. Pas jij binnen dit profiel? Dan horen we graag van je.



Ben jij twintig en ga je graag met je camera op pad? Reageer dan hieronder.





