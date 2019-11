Tielse waterzuivering nu 'energiefabriek' door nieuwe installatie

De nieuwe 25 meter hoge vergistingsinstallatie staat op het terrein van de rioolwaterzuivering aan het Amsterdam-Rijnkanaal op bedrijventerrein Kellen in Tiel. In de installatie wordt rioolslib omgezet in biogas; een kleine vijfduizend kuub per dag. Dit gas wordt vervolgens verbrand in een motor om elektriciteit te maken voor de waterzuivering en warmte voor de vergister. Het systeem draait al enige tijd op proef en is nu goed bevonden.

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder)

Leen Boltjes is als projectleider verantwoordelijk voor de bouw van de installatie. 'We hadden op deze locatie maar weinig ruimte', vertelt hij. 'Het zuiveringsproces moet doorgaan tijdens de bouw. Dus we hebben wat onderdelen moeten verschuiven om voldoende ruimte te krijgen om te bouwen. Dat was eigenlijk de grootste uitdaging.'

Bacteriën

Hoofdzaak van de installatie blijft natuurlijk het zuiveren van rioolwater. Het belangrijkste deel hiervan gebeurt in grote open bassins op het terrein. 'De beluchting is het hart van de rioolwaterzuivering', vertelt Boltjes. 'Hier zitten de bacteriën in die zich vol eten met het vuil. Een deel van die bacteriën hebben we nodig om dat proces in stand te houden maar een overgroot deel moeten we op een gegeven moment wel kwijt. En dat gaat dan die grote vergistingstank in.'

Het opwekken van energie is eigenlijk maar een fortuinlijke bijkomstigheid. Boltjes: 'Hoofddoel van het vergisten is het reduceren van de hoeveelheid slib die we bij de eindverwerker afzetten. In de installatie kunnen we het slib met zo'n 25 procent verminderen. Bijkomstig voordeel is dat daar het gas bij ontstaat dat we gebruiken om energie op te wekken.'

Uit het water dat vrijkomt bij het verwerken van slib wordt stikstof gehaald. De stikstof wordt ter plekke verwerkt tot struviet, een grondstof voor kunstmest. Uit het overige slib wordt nog meer water geperst. Dan gaat het naar een bedrijf dat het verwerkt tot compost.

Nieuwe projecten

Nu alles goed draait, kijkt Boltjes tevreden terug op het project. 'Het geeft wel voldoening als het ook daadwerkelijk doet wat je bedacht had van tevoren', zegt hij. 'We zijn nu wel in het stadium gekomen dat alle kinderziektes eruit zijn. De beheerder is tevreden en dat is ook wel het moment voor een projectleider om weer te vertrekken.'

Over tien jaar wil Waterschap Rivierenland alle locaties energieneutraal hebben door het opwekken van eigen energie en het bouwen van zuinige installaties. Zo bouwt het waterschap een nog grotere energiefabriek in Sleeuwijk. Deze gaat ook groen gas produceren voor het gasnet. In Dodewaard wordt een nieuwe waterzuivering gebouwd met een zonnepark dat voldoende stroom levert om de zuivering op te laten draaien.

Beluister hier de radioreportage: