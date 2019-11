Op deze plekken in Gelderland worden straks wasberen geschoten

Wasberen die vrij rondlopen, zijn vaak ontsnapt of losgelaten in de vrije natuur. Koffeman verwacht in de toekomst dat er meer wasberen uit Duitsland hiernaartoe zullen komen.

Wasbeer op de stoep

Marcel van Middendorp uit Kootwijk kreeg al meerdere keren een wasbeer op bezoek. Hij heeft begrip voor het plan van de provincie. Bij hem komt de wasbeer soms zo'n drie à vier keer per week langs om van kattenbrokken te eten. Sinds een week heeft hij het beestje niet meer gezien.

'Ik vind het jammer dat ze afgeschoten worden, want het was altijd een welkome gast hier op de stoep. Als 's avonds het licht in de tuin aanging, sprongen mijn kinderen gelijk overeind om te kijken of 'Wassie de wasbeer' er weer was'. Maar ondanks dat het leuk is om een wasbeer op bezoek te hebben, snapt Marcel dat het beest wordt afgeschoten. 'Ik snap vanwege de ziektes en agressie van het beest dat het hier niet thuishoort'.

De wasbeer die bij de familie Van Middendorp op bezoek komt, is waarschijnlijk afkomstig van een opgeheven camping uit de buurt. 'De eigenaar heeft de camping verlaten en de wasbeer waarschijnlijk losgelaten'. Marcel hoopt binnenkort het dier weer te zien. 'Maar ik ben er bang voor...'

Doden is de enige manier

Voor de provincie is het belangrijkste dat de dieren weggenomen worden. Maar er is veel discussie of ze ook daadwerkelijk gedood moeten worden. Zo ook binnen de gelederen van de Zoogdiervereniging, die verwijst naar hun 'exotenstandpunt'. Volgens tegenstander Jaap Mulder van die vereniging heeft het geen enkele zin om de dieren af te schieten. Volgens hem zullen de dieren blijven komen vanuit België en Duitsland. 'We zullen moeten accepteren dat het dier zich hier gaat vestigen'. Maar volgens verenigingsgenoot en voorstander Maurice La Haye moet er ingegrepen worden nu het nog kan. 'Voorkomen is beter dan genezen'.

Volgens Erik Koffeman van Faunabeheer is doden de enige manier om efficiënt en effectief van de wasberen af te komen. 'Er is gewoon te weinig plek om de wasberen te kunnen opvangen'. Op plekken waar ze niet of moeilijk te schieten zijn, worden vangkooien neergezet om vervolgens de beestjes te euthanaseren'. Maar tot op heden zijn er nog geen wasberen geschoten of gevangen in Gelderland.

Schadelijk voor mens en milieu

De wasbeer is geen inheemse soort. Zo is het voor de boommarter, eekhoorns, vos en das een voedselconcurrent. Ook heeft de wasbeer parasieten bij zich waar mensen last van kunnen krijgen. 'Bijvoorbeeld de vossenlintworm, die tast je organen aan. Als je klachten krijgt ben je eigenlijk al te laat en ben je al ten dode opgeschreven', volgens Koffeman.

Oorsprong wasberen

Wasberen leven van oorsprong in Noord-Amerika. Ze zijn in de vorige eeuw naar Europa gehaald als huisdieren voor hun vacht. Veel wasberen zijn ontsnapt, met name in het Oostblok en Duitsland. Ze komen langzaamaan naar Nederland toe. Het bosrijke gebied in Gelderland is ideaal voor de wasbeer om zich te nestelen. Ook zoeken ze vaak hun voedsel langs het water.

