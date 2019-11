De Veluwe was ooit een grote ijzerfabriek én er liggen nog kilo's ijzerslakken

In de omgeving is één dateerbare ijzerslak gevonden. 'Sinds de achtste eeuw heeft er dus ijzerproductie plaatsgevonden hier', vertelt Ineke Joosten in het programma Ridders van Gelre. 'De restanten daarvan vinden we dus nog hier.' Bij Apeldoorn ligt één van de grootste slakkenheuvels, bestaande uit 650.000 kilo ijzerslak.

De tekst gaat verder onder de video.

Op de Veluwe is zo'n 55.000 ton ijzer geproduceerd door de jaren in. 'Dat is zo'n zeven en een halve Eiffeltoren. Dat klinkt veel, maar de dagproductie van Tata Steel is ongeveer evenveel.'

Ridder Bas Steman is gaan ontdekken hoe dat ijzer destijds werd geproduceerd. Samen met archeoloog Janneke Zuiderwijk vormt hij erts om tot ijzer, maar wel op de middeleeuwse manier.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt het ijzer in het erts niet gesmolten. 'Je gooit het erts erin en alles wat niet van ijzer is smelt weg. Dat wordt uiteindelijk de ijzerslak, wat dus eigenlijk steen is.'

