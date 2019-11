Rozendaler is het rijkst, Arnhemmer het armst

Het doorsnee vermogen van een huishouden is in de gemeente Rozendaal met 278.300 euro verreweg het grootst van de provincie. Arnhemmers zijn met een gemiddeld vermogen van 6.100 euro juist het armst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over vorig jaar.

door Huibert Veth

Opvallend is dat van alle Gelderse gemeentes de procentuele stijging in Arnhem juist weer het grootst is. Een Arnhemmer ging er 60,5 procent op vooruit: in 2017 bedroeg het vermogen namelijk slechts 3.800 euro. De rijke tegenhanger Rozendaal kende de zwakste stijging: 4,8 procent. Dat betekent nog altijd dat de gemiddelde Rozendaler bijna 13.000 euro bij mocht schrijven. Veel meer dan de Arnhemmer.

Vijf rijkste Gelderse gemeentes Gemiddeld vermogen per huishouden Rozendaal 278.300 euro Bronckhorst 162.600 euro Voorst 151.500 euro Putten 150.400 euro Buren 139.700 euro

In grote steden is het vermogen vaak lager omdat daar meer jongeren, niet-westerse allochtonen en uitkeringsgerechtigden wonen. Dat zijn veelal groepen met minder vermogen.

Dat het relatieve verschil nu iets kleiner wordt tussen de grote en kleine vermogens komt door de sterk stijgende huizenprijzen. Rijke huizenbezitters hebben vaak naast hun huis nog andere vermogens, waardoor hun totale vermogen iets minder hard stijgt.

Minst rijke Gelderse gemeentes Gemiddeld vermogen per huishouden Arnhem 6.100 euro Nijmegen 8.300 euro Wageningen 11.600 euro Doesburg 19.900 euro Tiel 22.500 euro

In alle Gelderse gemeentes nam het vermogen toe. Dat komt vooral door de stijging van de woningwaarden. Bij de berekening van het vermogen kijkt het CBS naar bezittingen zoals bank- en spaartegoeden, en geld in een eigen woning of onderneming. Schulden worden daar weer vanaf getrokken. Daarbij is het gemiddelde van alle soorten huishoudens genomen.

Het doorsnee vermogen van een Nederlands huishouden bedroeg vorig jaar 38,4 duizend euro. Dat is 10 duizend euro meer dan een jaar eerder, maar nog altijd minder dan 10 jaar geleden voor de economisch crisis.

Bekijk hier hoe het ervoor staat in jouw gemeente:

