Kroon kwam 'per ongeluk' in de uitvaartsector terecht

Samen met dominee Emma Roemeon is hij te gast in het programma Van Gelders Grijs. Ook Roemeon is vaak betrokken bij uitvaarten. Zij ziet veel verschillen tussen de traditionele Nederlandse uitvaart en de Molukse uitvaarten.

De tekst gaat verder onder de video:

Waar bij Nederlanders vaak cake op tafel komt, is het bij de Molukkers iets diverser. 'Als iemand overlijdt gaat de buurman of buurvrouw langs bij alle huizen om een bijdrage te halen. Van die bijdragen wordt er pisang goreng, pasteitjes en spekkoek gemaakt', legt Roemeon uit. 'Bij ons worden mensen ook telefonisch uitgenodigd en ontstaat er een sneeuwbaleffect. Vrijwel iedereen komt.'

De traditionele Nederlandse uitvaart is daarin anders, weet Kroon. Toch is er wel veel veranderd in de jaren. 'In het begin was het vaker in de kerk, die zijn nu veel meer op de achtergrond te komen. Ook waren de mogelijkheden qua muziek veel minder. Er zijn steeds meer mogelijkheden gekomen, nu zelfs filmfragmenten van het leven van de overledenen.'

Zowel Romeon en Kroon zijn naast hun werk weinig bezig met hun werk. Welk lied op hun uitvaart gedraaid moet worden weten ze niet. 'Ik heb daar nooit over nagedacht', zegt Romeon.

