Herman (91) is voorbereid op de dood: 'Het wordt een feestdag'

'Fysiek gaat het goed, medicijnen heb ik niet nodig en m'n koppie is ook nog goed. Ik verlang heel erg naar het Hemelse Vaderrijk', vertelt hij. In het programma Van Gelders Grijs bezoekt presentator Jochem van Gelder de 91-jarige Herman Pietersen in zijn aanleunwoning in Twello. Pietersen woonde 33 jaar in het klooster en leeft ook nu nog een monnikenbestaan. Elke dag staat hij vroeg op, luistert hij naar monnikengezang en maakt hij mutsen voor mensen in Roemenië.

Het leven van Pietersen staat voor een groot deel in het leven van God. Toen hij 18 jaar was mediteerde hij in de kerk, toen er iets gebeurde. 'Sommige mensen hebben een bijna-doodervaring. Ik heb een bijna-hemelervaring gehad. Dat was zo fijn en mooi. Het was heel diep, gelukkig en zaligmakend.'

Op latere leeftijd ontmoette hij zijn vrouw, die zes jaar geleden is overleden. Op het kruis, dat al klaarstaat in zijn huis, staat de naam van zijn vrouw geschilderd. 'Weer samen, geboren om eeuwig te leven', staat er te lezen.

Plek op het kerkhof

Ook de kist van Pietersen is klaar en hij heeft zijn plek op het kerkhof al gereserveerd. 'Van tijd tot tijd ga ik daar zitten en denk ik: het zal niet lang meer duren voordat ik daar kom te liggen.'

Rouwig moet men er niet om zijn als hij er straks niet meer is, vindt Pietersen. 'Het wordt een feestdag. Dan is alles voorbij en zal ik heel gelukkig zijn.'

