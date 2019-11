De Visbroeders keren weer terug naar Kerkdriel

Het duo stond zes jaar lang iedere woensdag met hun viskraam in Kerkdriel, maar hun vergunning werd niet meer verlengd. De Visbroeders verhuisden daarom vijf weken geleden naar de markt in Velddriel en veel van hun klanten volgden hen daarheen.

'Lot uit de loterij'

Via een loting werden de nieuwe standplaatsen in Kerkdriel bepaald en zo keerden De Visbroeders terug. 'Het is echt een lot uit de loterij', vertelt Aard Lagerwerf van de Visbroeders opgelucht. 'We hebben ons allebei ingeschreven voor die loting en zo onze kans verdubbeld. En dus staan we vanaf 8 januari weer in Kerkdriel. Dat is toch onze plek, daar hebben we onze reputatie opgebouwd.'

De vergunning is afgegeven voor vijf jaar, dus tot en met 2024 kunnen visliefhebbers dan weer terecht op hun vertrouwde stek in Kerkdriel.

