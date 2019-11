Joey Hartkamp eert vader Emile met single, Frans Bauer moet afzeggen

Frans Bauer had de cirkel rond kunnen maken met de presentatie van de single, maar hij is geveld door griep. Joey Hartkamp vindt het jammer, maar lacht er geen moment minder om. Dit is zijn avond. Met een zaal stampvol fans.

'Hij is mijn held', zegt één van die fans over Joey. 'Omdat hij altijd het Nederlandstalige lied omhoog haalt en wij daar gezellig en blij van worden.' Dat is te merken in de zaal die er zin in heeft.

Eerbetoon

Joey heeft iemand anders gevonden om zijn nieuwe single te presenteren. Iemand die hij nog meer bewondert dan Frans Bauer: zijn vader, zanger Emile Hartkamp.

'Joey heeft mij verrast. Zijn single is een nieuwe versie van mijn nummer Wat overblijft zijn tranen uit 1991. Dat is een eerbetoon; dat heb ik niet nodig, maar als je eigen kind dit voor je doet... ja, hij heeft mij echt geraakt.'

Het publiek zingt het nummer mee. 'Ik ken het al uit mijn hoofd', zegt een heupwiegende dame met een schaterlach. 'Zijn vader zong dit járen geleden al.'

Ik heb getwijfeld, omdat mensen je al snel verwijten dat je meelift op het succes van je vader zanger Joey Hartkamp

Joey Hartkamp heeft wel getwijfeld. 'Als je een bekende vader hebt, zeggen ze altijd dat je 'het zoontje van' bent en dat je meelift op het succes van je vader. Maar ik zat altijd al te wachten op het juiste moment om mijn vader te eren en nu is hij 60 en zit 30 jaar in het vak, dus er is geen beter moment.'

Zee van lichtjes

Dus zingt hij midden tussen het meezingende publiek zijn versie van Wat overblijft zijn tranen. En dan nog een keer voor de videoclip die er gemaakt wordt. En dan speciaal voor Omroep Gelderland nog een keer vanaf het podium, zodat we mooi het publiek kunnen filmen, dat een zee van lichtjes vormt met alle mobieltjes. En kennen wij bij vertrek het nummer ook uit ons hoofd...

