Nijmeegse museumwinkel in de prijzen met opgezette dieren

Taxidermist Sophie Kiela werd tweede van Nederland in de categorie 'allround preparateur' en won ook nog de eerste prijs in de categorie 'vogels' met haar opgezette kraagpapegaai. Collega Lucas de Boer won de eerste prijs in de categorie 'skeletten'.

'Meer dan verwacht'

'Het was wel meer dan we hadden verwacht', zegt een blije Erwin van Zoelen, eigenaar van de Museumwinkel. 'In alle categorieën hebben we wel een prijs gewonnen. En dan ook nog de tweede prijs voor allround preparateur.'

De winkel in het centrum van Nijmegen is gespecialiseerd in opgezette vogels, vlinders en insecten en grotere dieren. Het team doet binnenkort ook mee aan het EK prepareren in Oostenrijk.

Foto: De Museumwinkel

Op het tweejaarlijkse evenement waren zo'n 150 opgezette dieren en skeletten te zien, van kleine vogeltjes tot roofvogels en zelfs honden. De Nederlandse kampioenschappen worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Preparateurs in samenwerking met het Natuurmuseum Fryslân. De vereniging telt zo'n 250 leden.

Tentoonstelling

De opgezette dieren blijven nog een paar maanden in een tentoonstelling in Friesland te zien. Daarna komen ze terug naar Nijmegen waar ze wellicht te koop worden aangeboden in de winkel. 'Dat mogen de preparateurs zelf beslissen', aldus de winkeleigenaar.

