Honden en hun baasjes racen door het bos tijdens NK Canicross

Rennen, fietsen of steppen met je hond voorop, dat is in het kort de sport Canicross. Doordat de baasjes worden voorgetrokken door hun hond kunnen ze extra snel gaan.

'Opgewonden aan de start'

Toch hebben de honden er net zo veel schik in als hun baasjes, zegt Femke Schuurman van Canicross Arnhem. 'Je ziet dat ze allemaal heel erg opgewonden zijn als ze aan de start staan. Omdat ze het fantastisch vinden dat ze mogen rennen.'

Onbekende sport

De sport is nog relatief onbekend in Nederland en komt voort vanuit de sledehondensport. Vanuit Canada is het tijdverdrijf overgewaaid naar Europa waar het vooral in Engeland, Frankrijk en België populair is.

Deze wedstrijd nemen de renners, steppers en fietsers het tegen elkaar op op twee afstanden, 2,4 kilometer voor korteafstandlopers en steppers en 5,5 kilometer voor langeafstandslopers en fietsers. Alle dieren worden vooraf gekeurd door de dierenarts.

De lopende variant:



Foto: Marion Stoffelen / Canicross Arnhem