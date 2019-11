Huldiging brandweerkorps eindigt in blussen schoorsteenbrand

Een officiële huldigingsavond van de brandweerkorpsen uit Eerbeek en Brummen is zaterdagavond geëindigd in het blussen van een schoorsteenbrand. De brandweer moest tijdens de feestelijke avond onverwachts uitrukken naar een woning aan de Werfakkerfweg in Eerbeek.

De brand in de woning is vermoedelijk ontstaan in de schoorsteenpijp van de woning doordat de kachelpijp niet goed geveegd is. De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse om met een borstel de schoorsteen schoon te vegen.

Huldiging

De brandweer had een korpsavond in de buurt samen met brandweer Brummen. Meerdere brandweermannen werden deze avond door de burgemeester in het zonnetje gezet. Ook ontvingen meerdere brandweermensen een koninklijke onderscheiding voor het twintig of vijfentwintig jaar in dienst zijn. Op moment van uitrukken naar de brand was net het officiële gedeelte afgerond.

De schade aan de woning bleef beperkt door het snelle uitrukken van de brandweer. Het korps kon hierna weer snel terug naar de huldigingsavond.