Opgepakte Zwarte Pieten van Pegida weer op vrije voeten

Volgens burgemeester Petra van Wingerden-Boers zijn de Pegida-aanhangers zaterdag herhaaldelijk gewaarschuwd dat ze zich aan de regels moesten houden. Maar dat deden ze niet. 'We hadden een aantal afspraken gemaakt rondom demonstreren, maar daar hielden ze zich niet aan. Hun zwarte schmink was niet de reden, want dat mag', zei ze na de aanhouding van de groep tegen Omroep Gelderland.

Een 41-jarige vrouw uit Rheden was aangehouden omdat ze een steekwapen bij zich had. Het is niet bekend of zij nog vastzit.

Op de kaart gezet

De intocht zelf verliep zonder noemenswaardige problemen. Er kwamen zo'n 22.000 mensen op het festijn af. Politie en burgemeester toonden zich tevreden. 'Heel veel mensen - vooral kinderen - hebben enorm genoten. Sinterklaas is voor het eerst aangekomen in een stoomtrein, in ons prachtige Apeldoorn. We hebben Apeldoorn heel mooi op de kaart gezet op een goed en veilig verlopen dag', stelde de burgemeester.

Wel had Apeldoorn te maken met teleurgestelde bezoekers. Niet iedereen kon een goede plek bemachtigen op de kortste route ooit (850 meter). Het Raadhuisplein was al snel vol en werd daarom afgesloten. Bovendien reed de goedheiligman met 'hoge snelheid' door de stad in een koets.

