Ziekenhuizen vol met plastic: 'Er worden levens gered maar aan het milieu wordt niet gedacht'

Aanleiding was een oproep in het Net5-programma Ladies Night om mensen bewust te maken van al het wegwerpplastic dat ze gebruiken, door er een foto van klimaatactivist Greta Thunberg bij te hangen met leuzen als How dare you!, More plastic? en Why?

Foto: Anke Kröner

Inmiddels duiken de foto's van de 16-jarige Zweedse overal op in Gelre ziekenhuizen. Op bakken met medicijnstrips en verpakte spuiten, maar ook bij net gewassen uniformen die in plastic zijn gewikkeld.

'Ziekenhuizen lopen gigantisch achter'

'Het is belachelijk hoeveel plastic er dagelijks in de prullenbakken van ziekenhuizen verdwijnt. Bijna alle materialen zijn afzonderlijk verpakt. En dat gebeurt niet alleen bij Gelre ziekenhuizen, waar ik werk. Wat betreft duurzaamheid lopen de ziekenhuizen in Nederland gigantisch achter', zegt Kröner tegen Omroep Gelderland.

In plastic verpakte schone uniformen. Foto: Anke Kröner

Daarom hebben haar collega's op de intensive care tijdens een nachtdienst bij al het wegwerpplastic A4'tjes met de leuzen opgehangen. En met succes, want de actie krijgt veel bijval, zegt Kröner.

'Steeds meer mensen vinden die grote hoeveelheden plastic belachelijk. We proberen in het ziekenhuis levens te redden, maar aan het milieu wordt niet gedacht.'

Grote uitdaging

Ook wordt het afval volgens haar niet altijd gescheiden. 'Het is logisch dat patiëntmateriaal waar bloed aan zit, niet zo makkelijk gerecycled kan worden. Daarom richten wij ons ook op wat wel aangepakt kan worden.'

De medisch specialist erkent dat het lastig is om als ziekenhuis duurzamer te werken en tegelijkertijd kosten te besparen, omdat er elk jaar minder geld beschikbaar is.

'De ziekenhuizen staan voor een grote uitdaging, want de budgetten worden steeds kleiner. Daarom moeten ze de handen ineenslaan om samen de hoeveelheid wegwerpplastic te verminderen en duurzamer bezig te zijn.'