Twaalf aanhoudingen bij Sinterklaasintocht in Apeldoorn, vrouw had steekwapen bij zich

Het ging om elf demonstranten van Pegida, die voor het behoud van Zwarte Piet zijn, en een 41-jarige vrouw uit Rheden die een steekwapen bij zich had.

De actievoerders zijn volgens de politie aangehouden op basis van de vordering Wet openbare manifestaties. 'De demonstranten werd gevraagd naar een aangewezen demonstratievak te gaan. Toen zij dit weigerden, zijn ze in alle rust aangehouden.'

'Pegida hield zich niet aan de afspraak'

Volgens Van Wingerden-Boers zijn de Pegida-aanhangers herhaaldelijk gewaarschuwd dat ze zich aan de regels moesten houden. Maar dat deden ze niet. 'We hadden een aantal afspraken gemaakt rondom demonstreren, maar daar hielden ze zich niet aan. Hun zwarte schmink was niet de reden, want dat mag', zegt ze tegen Omroep Gelderland.

Hoelang de als Zwarte Piet verklede actievoerders nog in de cel blijven, is niet duidelijk. Behalve Pegida waren ook aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) en de Partij Voor Behoud van de Nederlandse Identiteit bij de intocht. Ook zij zijn pro-Zwarte Piet.

We hebben Apeldoorn heel mooi op de kaart gezet Burgemeester Petra van Wingerden-Boers

Ondanks de aanhoudingen is de burgemeester heel blij met het verloop van de dag. 'Heel veel mensen - vooral kinderen - hebben enorm genoten. Sinterklaas is voor het eerst aangekomen in een stoomtrein, in ons prachtige Apeldoorn. We hebben Apeldoorn heel mooi op de kaart gezet op een goed en veilig verlopen dag', benadrukt ze.

Teleurgestelde bezoekers

Van Wingerden-Boers snapt dat sommige bezoekers teleurgesteld zijn dat ze geen goede plek konden bemachtigen vanwege de enorme drukte. Bovendien was het de kortste route ooit van een Sinterklaasintocht: 850 meter. De goedheiligman reed met 'hoge snelheid' door de stad in een koets.

'We hebben de route heel vroeg gepubliceerd. En mensen die Apeldoorn een beetje kennen, weten dat het Raadhuisplein niet heel erg groot is', zegt de burgemeester. 'Mijn eerste zorg was de veiligheid van de bezoekers. En dat betekent dus dat je een plein afsluit als het te vol dreigt te raken. Dat gebeurde al vrij vroeg, waardoor mensen naar een andere plek moesten. Ik kan me voorstellen dat kinderen dan teleurgesteld zijn. Maar het gaat tenslotte om hun veiligheid.'

Volgens de politie kwamen ongeveer 25.000 mensen naar de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn. Het evenement kostte de gemeente ruim 600.000 euro.

