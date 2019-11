Grote Kerk Apeldoorn was decor voor hoogtepunten en dieptepunten Oranjes

Het begon allemaal met de middeleeuwse Mariakerk op het Raadhuisplein, midden in het dorp. In 1817 zorgde een brand in de oude kerktoren voor veel schade. Koning Willem I maakte toen van de gelegenheid gebruik om een nieuwe kerk voor Apeldoorn te bouwen, dichter bij Paleis Het Loo. Daarom verrees de Grote Kerk aan de Loolaan.

In 1890 werd die Grote Kerk van Apeldoorn volledig door brand verwoest. Een jaar later legde Prinses Wilhelmina de eerste steen van de nieuwe kerk die we nu kennen. De eerste kerkdienst daar was in 1892. Tot haar dood kwam Koningin Wilhelmina regelmatig in de Grote Kerk. Ze had een speciale ingang en een eigen zitplaats in de Koninginne- of Wilhelminabank. Nog altijd mag niemand anders op haar stoel zitten. Op de plekken waar het hofpersoneel zat, mogen kerkgangers tegenwoordig wel zitten.

Kippenvel

Teun van Twist is al bijna 25 jaar de koster van de Grote Kerk. Hij maakte in die periode hoogte- en dieptepunten mee. Vanavond vertelt Van Twist in het geschiedenisprogramma Ridders van Gelre bij Omroep Gelderland over zijn ervaringen. “Mijn eerste grote klus als koster was het huwelijk van Prins Maurits en Marilène in 1998. Dat was echt een hoogtepunt. Maar we hebben ook dieptepunten meegemaakt. In 2009 zijn we na het drama bij de Naald tien dagen open geweest zodat mensen hier een kaarsje konden branden. Ik heb niet geteld hoeveel mensen hier toen waren, maar dat waren er duizenden. Als ik daar nu aan denk, krijg ik er nog kippenvel van.”

Gelredag

De Ridders van Gelre zetten vanavond de stadsgeschiedenis van Apeldoorn op een rijtje. De uitzending is vanaf 17.20 uur te zien en wordt ieder uur herhaald. Zaterdag is ook de Gelredag in de Grote Kerk van Apeldoorn. Bezoekers zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur welkom om de kerk te bezoeken onder leiding van een deskundige gids. De toegang is gratis.