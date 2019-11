'Wintermug' zoekt je ook dit jaargetijde op in slaapkamer

Wie denkt dat je jeukerige muggenbulten alleen oploopt tijdens zwoele zomeravonden komt bedrogen uit. Bij de Muggenradar van de Wageningen Universiteit komen ook nu nog meldingen binnen van muggen die overlast zorgen. Is dit het gevolg van klimaatverandering? Of is er iets anders aan de hand?

In het Laboratorium voor Entomologie van de Wageningen Universiteit bevinden zich verschillende cellen waarin muggen worden gekweekt. Deze insecten worden gebruikt voor onderzoek. Entomoloog Sander Koenraadt legt uit hoe het kweken van de muggen in zijn werk gaat...

Sander Koenraadt in gesprek met verslaggever Laurens Tijink:



Huismug heeft een zusje

Vijf jaar geleden vielen er na een oproep honderden enveloppen op de deurmat van de universiteit in Wageningen. De dode, vaak platgeslagen, muggen die in de enveloppen zaten, moesten de onderzoekers helpen om meer te weten te komen over de insecten die regelmatig onze nachtrust komen verstoren. Dankzij dat onderzoek weten we nu dat de 'wintermug' in ons land voorkomt. Het is een zusje is van de bekende Nederlandse huissteekmug. Het uiterlijk van de wintermug is precies hetzelfde, maar ze gedragen zich totaal anders...

Koenraadt legt het uit in onderstaande radiobijdrage



Bloed zuigen voor ontwikkeling eitjes

Alleen al in ons land leven zo'n veertig verschillende soorten muggen. Wereldwijd zijn dit er meer dan drieduizend. De huissteekmug is bij ons verreweg de bekendste soort. De vrouwtjes van deze mug duiken regelmatig op in onze slaapkamer. Na het paren met een mannetje gaan de vrouwtjes op zoek naar bloed. Daarin zitten eiwitten die nodig zijn om de eitjes te ontwikkelen. Van de mannetjes hebben we niets te vrezen, zij voeden zich met nectar en het sap van planten.

Een vrouwtjesmug weet ons te vinden door de koolstofdioxide die we uitademen. Ook komen ze volgens de Wageningen Universiteit af op allerlei zweetluchtjes en de warmte van ons lichaam. Die combinatie maakt veel mensen onweerstaanbaar voor muggen.

Huissteekmug steekt niet

Een mug steekt niet, maar bijt. De naam huissteekmug is dus verwarrend. De kaken en de lippen van de mug zijn zo ontwikkeld dat ze een naaldje vormen waarmee een klein gaatje geprikt wordt in de huid van het slachtoffer. Natuurlijk staat niet alleen mensenbloed op het menu van de muggen. Afhankelijk van de soort worden allerlei zoogdieren, vogels en zelfs reptielen slachtoffer van de bloeddorstige beestjes.

Ook hagedissen zijn niet veilig voor de kaken van de mug. (Foto: Laurens Tijink)

Ziektes liggen op de loer

De muggen die in ons land voorkomen brengen tot nu toe geen ziekten over. Dat wil niet zeggen dat dat in de toekomst ook niet gebeurt. De Nederlandse huissteekmug is volgens Sander Koenraadt in staat om gele koorts over te brengen. Dat dat niet gebeurt, komt doordat het tropische virus hier simpelweg niet voorkomt. Maar het virus rukt net als andere tropische infectieziekten steeds verder op naar het noorden.

Luister naar de radiobijdrage



Onderzoek naar mug en teek

Ook (sub)tropische muggen die berucht zijn om de ziekten die ze verspreiden, duiken door globalisering en klimaatverandering vaker op in ons land. Een voorbeeld hiervan is de tijgermug. Het veranderende klimaat vergroot de kans dat deze insecten zich ook in ons land voortplanten. Nederlandse instellingen en universiteiten zijn afgelopen zomer begonnen aan een groot onderzoek naar de verspreiding van infectieziekten door onder meer muggen en teken.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend te beluisteren tussen 7.00 en 10.00 uur in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.