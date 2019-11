Goed nieuws, Sinterklaas is klaar voor de intocht!

Sinterklaas is helemaal klaar voor de intocht in Apeldoorn en kijkt uit naar het zien van alle kinderen. Dat vertelde hij zaterdagochtend op Radio Gelderland.

'Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat. We hebben ieder jaar wat problemen, dan is het weer onstuimig of gaan we de verkeerde kant op. Maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Ik heb er alle vertrouwen in', vertelt de goedheiligman over het laatste deel van zijn reis naar Apeldoorn.

Uitslapen was er vandaag niet bij voor de Sint. Al vroeg was er werk aan de winkel. 'Ik ben al aangekleed en heb de mooiste mijter opgezet. We hebben er allemaal veel zin in, ik vooral!'

Lange voorbereiding

Al lange tijd werkt Sinterklaas met zijn Pieten toe aan deze dag. We bereiden ons het hele jaar voor. Op het moment dat we uit Nederland vertrekken hebben we een dagje rust in Spanje, maar vervolgens gaan we weer vol in bedrijf om de nieuwe intocht voor te bereiden.'

De enige echte Sinterklaas komt dit jaar aan in Apeldoorn. Voor het eerst neemt hij alleen roetveegpieten mee en laat hij de stoomboot thuis. De Sint komt namelijk aan per stoomtrein.

