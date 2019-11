'Het is ook hun geschiedenis': Amerikaanse jongeren verkennen de Liberation Route

Tien jongeren uit verschillende staten in Amerika en hun docenten dompelen zich drie dagen lang onder in de Tweede Wereldoorlog. Ze bezoeken het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en lopen de Sunset March op de Oversteek in Nijmegen. De ervaring moet de jongeren verbinden met vrijheid en met Amerikaanse soldaten die hier sneuvelden.

'Het is een hele eer om hier te mogen zijn en te zien waar mensen uit mijn land samen met anderen in Europa democratie en vrijheid hebben verspreid', zegt een 17-jarige Amerikaanse. Ze zit samen met negen andere jongeren van 16 tot 18 jaar aan een tafel in het restaurant van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek te genieten van een pizza. Ze hebben er een drukke dag opzitten.Vrijdagochtend eerst het Museum Bevrijdende Vleugels in Best, daarna een aantal monumenten en een bezoek aan de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein. Donderdag waren ze in het Anne Frank Huis in Amsterdam.

Gesneuvelde soldaat adopteren

De jongeren hebben allemaal het leven bestudeerd van een soldaat uit hun eigen woonplaats die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Gelderland gesneuveld is. Zaterdag bezoeken ze de graven van die soldaten in Margraten. 'Als we over oorlog lesgeven, vertellen we hoeveel mensen er hier gesneuveld zijn, hoeveel daar. Maar dat zegt jonge mensen niet zoveel', vertelt begeleidster Cathy Gorm. 'Die cijfers brengen niet het emotionele verhaal over. Door ze hier te brengen en ze te koppelen aan een overleden soldaat uit hun eigen woonplaats, wordt het persoonlijk'.

Ook hun geschiedenis

'We praten zoveel in Nederland over het verder brengen van de ene generatie naar de andere generatie, en dat doen we hier nu concreet, met deze jonge mensen' zegt Wiel Lenders van Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. 'Je ziet ook in ons nieuwe museum dat het niet alleen een Nederlands verhaal meer is, maar ook een internationaal verhaal, en dan zie je hoe je ook jonge mensen kunt bedienen en die dat ook herkennen, want het is ook hun geschiedenis'. De jongeren hebben Lenders een aandenken overhandigd, een zogeheten Vector of Memory, om het museum te markeren als een bijzondere plek op de Liberation Route.

Zaterdagavond lopen de jongeren de Sunset March en vertrekken ze weer naar Amerika. Wat nemen ze mee naar huis? 'Ik voel me vereerd dat ik hier heb mogen zijn', vertelt een 16-jarige jongen. 'Ik neem nieuwe vrienden met me mee naar huis en nieuwe herinneringen, maar ik heb vooral een nieuwe manier gevonden om de mannen te eren die voor democratie en vrijheid hebben gevochten'.