Vitesse-talent Hernandez: 'Ik kan de Europese top halen'

Hernandez: 'Theo Janssen is veel met me bezig'

Vitesse oefende vrijdag tegen Heracles. Enrico Hernandez kreeg de kans zich te bewijzen. Hij geldt als een talent en is overtuigd van zijn voetballende kwaliteiten. 'Alles is mogelijk als ik hard train.'

Hernandez werd geboren in Almere en speelde twee jaar in de jeugd van Ajax. 'Ik heb met jongens gespeeld die nu bij Jong Ajax of in het eerste spelen. Voetballen heb ik geleerd op straat. Dat heeft mij het meeste geholpen. Vorig jaar ben ik bij Vitesse terecht gekomen als eerstejaars A-junior. Nu train ik al regelmatig mee met de hoofdmacht.'

In het oefenduel met Heracles maakte Hernandez een gretige indruk. Zijn gevaarlijkste moment was een schot op de lat. 'Dat was een goed schot. Wij waren beter en dus was het jammer dat het achterin even niet goed stond. Toen sloegen ze direct toe.'

Kritische Janssen

Onder Theo Janssen en Dennis van Beukering ontwikkelde de 18-jarige Hernandez zich door. 'Theo Janssen heeft op hoog niveau gespeeld, hij leert mij bijvoorbeeld hoe ik moet lopen. Soms pakt hij je hard aan en is kritisch. Dat vind ik ook goed. Soms zegt hij iets goeds. Hij is in elk geval veel met me bezig. Ze zeggen dat ik nooit mag verslappen en altijd 100 procent moet geven.'

Hernandez is een aanvaller die zichzelf als volgt omschrijft: 'Ik ben een technisch vaardige speler. Ik kan goed tussen de linies spelen en heb overzicht en gevoel voor diepte. Het lekkerst vind ik spelen op links en op 'tien' als aanvallende middenvelder. Ik ben multifunctioneel.'

Kansen in hoofdmacht

Vitesse laat Hernandez overal ervaring op doen om beter te worden en zijn grenzen te zoeken. 'Vaak hoor ik om de dag waar ik train. Dat kan ook bij de beloften zijn van Joseph Oosting, maar ik ben nog steeds A1 speler. Bij de eerste selectie heb ik nog niet gezeten, behalve dan bij oefenduels. Ik moet wachten op mijn kans, het is stap voor stap. De selectie is inderdaad niet zo breed. Er liggen dus zeker kansen, maar alles ligt aan mezelf.'

Europese top

Op de vraag wat zijn doelen zijn, blijkt Hernandez plotseling zeer openhartig en enorm overtuigd van zijn kwaliteiten. 'Ik heb een duidelijk doel in mijn hoofd en dat is de Europese top. Dat is ook mogelijk denk ik', zegt hij zonder blikken of blozen. 'Ik geloof in mezelf en dat is belangrijk. Alles kan als ik hard blijf trainen en mijn kwaliteiten benut. Dit seizoen wil ik een keer bij de selectie zitten en hopelijk mijn debuut maken. Dat zou al mooi zijn. Maar geslaagd is het dan niet. Dan begint het allemaal pas.'

Voorbeeld

Hij heeft ook een voorbeeld. 'Arnaut Groeneveld ging van NEC naar de Champions League. Ik heb veel over hem gelezen en hij heeft het niet makkelijk gehad. Dat lijkt wel een beetje op mijn verhaal. Ik denk dat hij de Europese top gaat halen. Hij is mentaal sterk genoeg.'