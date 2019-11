Dorien leed jarenlang aan anorexia: 'Er moet echt wat veranderen'

In De Week van Gelderland vertelde de ex-patiënte vrijdag hoe de ziekte er bij haar insloop toen ze 15 jaar was. 'Het begon onschuldig, met gezonder eten en minder snoepen. Ik woog altijd al weinig, maar vond dat tóch nodig. Het werd heel langzaam steeds erger, totdat ik bijna niks meer at. Vriendinnen trokken aan de bel en ik merkte zelf ook dat het helemaal verkeerd ging. Uiteindelijk heb ik het mijn ouders verteld.'

Via de huisarts kwam Dorien terecht in een circuit van zorgverleners, maar tevergeefs. 'Je wilt herstellen, maar ook weer niet. Dat is doodeng. Het werkte niet, ik zat van binnen op slot. Ik kon niet bij de kern van mijn probleem komen.' Uiteindelijk kwam Dorien op een bijzondere manier van haar anorexia af: ze volgde met succes een therapie met paarden. Dat is nu vier jaar geleden.

'Blij, maar het moet anders'

Dorien Krale is heel blij dat ze van haar ziekte is verlost, maar beaamt dat de zorg voor anorexiapatiënten echt moet veranderen, vooral omdat er vaak sprake is van meerdere diagnoses. 'Mijn diagnose was alleen anorexia, en het duurde al jaren om daar vanaf te komen. Als er meer diagnoses bijkomen, wordt het allemaal nog veel ingewikkelder.'

Kijk hier naar de uitzending van de Week van Gelderland.



Succes in Winterswijk

Het Winterswijkse Streekziekenhuis Koningin Beatrix blijkt flink voorop te lopen als het gaat om zorg voor anorexiapatiënten, al is er van paardentherapie geen sprake. Wel van intensieve samenwerking tussen zorgdisciplines.

De kinderartsen trekken er samen op met collega's met kennis over psychologie en pedagogie. 'Elders moeten patiënten lang wachten op de psychische hulp die ze nodig hebben. Maar hoe langer je wacht, hoe moeilijker de eetstoornis te verhelpen is. Daarom schakelen wij meteen het hele team in', zegt kinderarts Saskia van Daalen. 'Ik hoop dat andere ziekenhuizen ons voorbeeld overnemen.'

Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate kiest vooralsnog voor samenwerking met een psychologenpraktijk. 'Het Winterswijkse voorbeeld krijgen wij nog niet voor elkaar', zegt Desiree Creemers, medisch directeur en kinderarts bij Rijnstate. 'Maar het succes is ze daar van harte gegund.'