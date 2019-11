De trein van Sinterklaas staat weer stil, intocht in Apeldoorn zeer onzeker

Dat was vrijdagavond te zien in een nieuwe aflevering van Het Sinterklaasjournaal.

Verlanglijstjes worden uitgedeeld

In de uitzending was ook te zien dat in een papierfabriek in Apeldoorn verlanglijstjes worden gemaakt. 'Die delen we morgen uit tijdens de intocht', vertelde waarnemend burgemeester Petra van Wingerden. 'Het is gemaakt van speciaal papier. We houden dit nog even geheim voor Sinterklaas, maar verder mag iedereen het weten.'

Screenshot Het Sinterklaasjournaal

Toen verslaggever Jeroen van Het Sinterklaasjournaal een kijkje kwam nemen in de papierfabriek, ging het helemaal mis bij een van de machines. De machine ging stuk, waardoor er op dit moment geen nieuwe verlanglijstjes kunnen worden gedrukt. 'Geduld is een schone zaak, maar je moet er wel geduld voor hebben', klonk het uit de mond van een van de medewerkers in de fabriek. En die tijd hebben ze niet...

Screenshot Het Sinterklaasjournaal

Wat gaat er gebeuren?

De landelijke intocht van de Sint en zijn pieten is namelijk zaterdagmiddag. Je leest hier wat er dan allemaal gaat gebeuren.