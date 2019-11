Tuinmeubilair, sluipwespen en narcissen nu al ingezet tegen eikenprocessierups

Het aantal rupsen was afgelopen zomer verdrievoudigd en zorgde door de enorme verspreiding van brandharen voor veel overlast. In de bakken die bij Didam en Lochem staan, zitten nesten van de eikenprocessierups. Ze zijn niet vernietigd - zoals veel nesten afgelopen zomer - maar bewaard en door medewerkers van de provincie in de bak gestopt.

In de nesten zitten ook eitjes van de sluipwesp. Sluipwespen leggen hun eitjes in het lichaam van de rups. Als de eitjes uitkomen, eten ze daarna als larven de rupsen van binnenuit op. Deze voeding is nodig om uiteindelijk weer als sluipwesp uit te kunnen vliegen. Kortom, hoe meer sluipwespen in de buurt van eikenprocessierupsen, des te minder de rupsen.

Meer bakken plaatsen

Olga van de Veer van de provincie houdt zich bezig met de bestrijding van de eikenprocessierups. Zij bedacht om de bakken er bij wijze van proef neer te zetten. 'Het zijn letterlijk bakken voor de kussens van de tuinmeubelen, besteld via internet', zegt Van de Veer.

'We hebben er kleine gaatjes in geboord. Daar kunnen uiteindelijk de sluipwespen uit en die moeten dan weer de nesten in de buurt opzoeken. Als de proef positief verloopt is de kans groot dat we meer bakken gaan plaatsen.'

Narcissen tegen eikenprocessierups

Ook op andere plekken zijn er natuurlijke bestrijdingsmethoden getest. Zo heeft de gemeente Nunspeet onlangs nieuwe groenstroken aangelegd aan de Oenenburgweg, waar afgelopen zomer veel eikenprocessierupsen in de bomen zaten. In deze stroken zijn bloembollen voor gele narcissen gepoot. Deze narcissen hebben een sterke aantrekkingskracht voor de sluipvlieg, de carcelia iliaca. De bloem is rijk aan nectar en een waardevolle voedselbron voor insecten die vroeg in het jaar ontwaken, zoals de sluipvlieg.

Ook deze sluipvlieg legt de eitjes op de rupsen en het voortbestaan van de vlieg is hier zelfs afhankelijk van. Ook deze larven gebruiken de rups als voedselbron. De aanwezigheid van de narcissen moet dus zorg voor veel sluipvliegen en dat zal dan de aanwezigheid van veel eikenprocessierupsen weer tegengaan is het idee.

Sluipvlieg op nest eikenprocessierups. Foto: Silvia Hellingman, Hellingman Onderzoek en Advies

Natuurlijke vijanden zijn goed middel

Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit en verbonden aan het Kenniscentrum Eikenprocessierups, onderschreef eerder dit jaar al dat proeven met natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups goed aansloegen.

Op een proeflocatie met natuurlijke vijanden van de rups in Wapserveen in Drenthe werden maar liefst 80 procent minder nesten gevonden dan op de controlelocatie. Van de nesten die er wel waren werd 90 procent op de proeflocatie aangevreten. Op de controlelocatie was dit 3 procent.