Sportverkiezing op zoek naar genomineerden

Schouwburg Amphion is eind januari voor de derde keer het decor van de Doetinchemse Sportverkiezing. Topsporters, maar ook initiatieven voor de breedtesport en aangepaste sporters krijgen de kans om na een publieksnominatie in de prijzen te vallen tijdens de feestelijke avond.

'We willen vooral laten dat er mooie prestaties worden geleverd', zegt organisator Manon Zwakenberg. Het in het zonnetje zetten van de sporters is niet het enige doel van de feestelijke avond. 'We willen ook laten zien hoe belangrijk sporten en bewegen is en dat er heel veel mensen zijn die zich daar voor inzetten', laat Zwakenberg weten.

Sporters, sportploegen, vrijwilligers en initiatieven kunnen tot en met 3 december worden voorgedragen. 'Het is een beloning voor heel hard werken een jaar lang', zegt Pim Kamps. De volleyballer van Active Living Orion werd met zijn team in 2017 tot sportploeg van het jaar verkozen. 'Het is leuk om op zo’n avond even in het middelpunt te staan.'

Orion weer favoriet

Orion pakte afgelopen seizoen het kampioenschap en de beker. 'Wij hebben er bijna alles uitgehaald wat er inzat', zegt Kamps. Daarmee lijkt de Doetinchemse volleybalclub een van de favorieten voor het winnen van de sportploeg van het jaar.

Kamps spreekt echter nog niet van een favorietenrol. 'Er zijn ongetwijfeld in Doetinchem en omgeving nog meer sporters die het goed doen.' Op de editie van vorig jaar werd bokser Stanley Koemans sportman van het jaar, tennisster Richel Hogenkamp sportvrouw van het jaar en werd DZC'68 JO15 sportploeg van het jaar.