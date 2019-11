Bryan Linssen: 'Situatie Vitesse zorgelijk, maar niet op dood spoor'

Vitesse is in een vrije val beland en likt tijdens de interlandperiode de wonden van drie nederlagen op rij. Aanvoerder Bryan Linssen denkt dat rust goed is. 'Kop leeg maken en met frisse moed terugkomen.'

door Richard van der Made

Bij een ambitieuze club als Vitesse is de druk altijd hoog. Verliezen kan bij de Arnhemse club, maar niet drie keer op rij tegen lager geklasseerde ploegen. Nederlagen die ook nog eens met armoedig voetbal gepaard gingen. 'We beginnen inderdaad drie keer slecht. Binnen een half uur krijg je tegen ADO en Groningen twee goals tegen. Dat mag niet en dat wil je niet. Het is zeker zorgelijk.'

Dure prijs

De drie decepties zorgen voor een mineur stemming en een sportieve crisis in het kamp van Vitesse. 'We hebben er een dure prijs voor betaald en dan probeer je het nog wel te herstellen, maar is het vaak al te laat. We scoren in drie wedstrijden ook slechts twee keer. Dat is te weinig. We zullen de dingen die we moeten doen, beter moeten uitvoeren. Dat is de conclusie. Zowel verdedigend als aanvallend', benadrukt aanvoerder Bryan Linssen.

Bryan Linsen in betere tijden dit seizoen

Countervoetbal

De vaak afwachtende speelwijze is volgens Linssen niet de oorzaak van de teleurstellende resultaten. Meer risico en meer op de aanval is niet meteen de oplossing, zo zegt de Limburger. 'Er moet iets veranderen, maar niet direct in de speelwijze. Dan zal het namelijk niet ineens beter gaan. Je moet ook de spelers ervoor hebben die zo denken en zo opgeleid zijn.'

Schrik

Wij zijn gewoon sterk in die momenten', vervolgt Linssen over het reactievoetbal dat Vitesse ook dit seizoen weer vaak speelt. 'Dat we dan goed zijn, hebben we ook vaak bewezen in het verleden. Maar natuurlijk willen we graag aanvallen, alleen zo makkelijk is het vaak niet. Het sluipt er zoals tegen ADO in. Als je een tegengoal krijgt en dan direct weer een schrik je toch vaak en denk je het zal toch niet. Dan loop je vaak achteruit. Ja, dat kan een mentaal iets zijn.

Slutskiy krijgt Vitesse de laatste weken niet aan de praat en voelt de druk

Rust aan de bal

Linssen gaat dan wat dieper in op de manier van voetballen. 'Een balverovering kan ook betekenen dat je rust aan de bal hebt en rond gaat spelen en zo richting de goal van de tegenstander gaat. Nu willen we vaak overhaast in de counter gaan. We raken snel de bal kwijt en zo verspeel je veel energie want je gaat automatisch naar achteren lopen.

Geen alternatieven

Trainer Slutskiy, die onder druk staat na de nederlagen maar nog niet hoeft te vrezen voor zijn positie, kiest er al weken voor om Linssen op links te zetten. 'Ik heb wel laten zien dat ik succesvol ben in de spits', geeft hij zijn voorkeur aan. 'Maar ik heb het geluk en de pech dat ik op meerdere posities kan spelen voorin. En op links hebben we geen alternatieven. Dus is het denk ik het beste voor Vitesse dat ik daar speel.'

Dood spoor

Vitesse zit onder de Russische coach misschien wel op een dood spoor. Slutskiy zal zijn speelwijze waarschijnlijk niet veranderen en lijkt Vitesse nu al weken niet op scherp te krijgen. Het voetbal is ondermaats. Linssen schaart zich achter de trainer. 'Er is geen sprake van dood spoor. Absoluut niet. Vorig jaar hadden we ook zo'n moment, maar we stonden wel in de finale van de play-offs. Ik kijk zelfs vol vertrouwen uit naar Sparta, want ik voel me gewoon goed.'

Kop leeg

Linssen denkt dat de interlandbreak Vitesse goed van pas komt. 'Iedereen gaat nu even zijn eigen weg. We zijn drie dagen vrij en kunnen onze kop leeg maken. Dat is wat we nu nodig hebben anders blijf je maar in de spiraal naar beneden hangen. Veel spelers zijn nu even weg, gaan hopelijk winnen met hun land en komen dan met frisse moed weer terug.