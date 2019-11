Oost Gelre moet ruim 250 slechte bomen kappen

Oost Gelre gaat de komende winterperiode gedwongen over tot de kap van 269 bomen. Uit een inspectie blijkt dat de bomen dood zijn of in zeer slechte staat verkeren.

De kap komt voort uit een jaarlijkse controle van bomen in de gemeente. 'Elk jaar controleren we een derde deel van de bomen op hun gezondheid', zegt de gemeente. 'Uit de controle volgt een advies per boom. Soms blijken bomen dood of in zeer slechte staat, dan is het advies om de boom te kappen.' Inmiddels is voor 195 bomen een kapvergunning verstrekt. Voor de andere 74 is volgens de gemeente geen vergunning nodig.

Het snoeien en kappen van de bomen gebeurt deze winter. 'We planten zoveel mogelijk nieuwe bomen terug', laat de gemeente weten. 'Als dat niet op dezelfde plek lukt, zoeken we naar andere plekken waar het wel kan.'