Jan is blind en loopt hard: 'Eigenlijk is het niet moeilijk, ik kan alles behalve zien'

Jan ziet sinds een aantal jaar helemaal niets meer. 'Maar stilzitten thuis op de bank, dat is voor mij geen optie', zo wist de Arnhemmer meteen. En daarom besloot hij dat hij wilde hardlopen. Via de website van Running Blind kwam hij in contact met Johan Frouws, een hardloopcoach. En sinds die tijd lopen ze samen hard.

Tekst gaat verder na de video:

'Het is heel anders hardlopen dan wanneer je zou kunnen zien. We zijn eerst begonnen met wandelen, want je moet elkaar kunnen vertrouwen. Dan ga je samen lopen en dan wordt het steeds verder uitgebreid tot het echte hardlopen. Dat gaat hartstikke goed. Het is niet zo moeilijk, ik kan alles behalve zien.'

En voor Johan Frouws is het fijn om iemand anders te kunnen helpen. Hij geeft continue aanwijzingen aan Jan om de juiste kant op te gaan of om niet te struikelen. 'Het is leuk en dankbaar werk', vertelt Frouws. 'Het is leuk om hem te zien glunderen. Als Jan blij is, dan ben ik ook blij.'

'We maken er een feest van'

En zondag doen ze dan samen mee aan het eerste NK Running Blind, tijdens de Zevenheuvelenloop. Jan en Johan kijken er erg naar uit. 'Ik hoop dat het goed weer word. Verder verwacht ik een gezellige sfeer en ga ik gewoon lekker lopen', vertelt Jan. Johan denkt dat ze er ongeveer 1,5 uur over zullen doen. 'Maar daar gaat het niet om, het gaat om de gezellige sfeer. We maken er een feest van.'