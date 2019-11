Hoe werkt het dertigersbrein? 'Dat mysterie hopen wij op te lossen'

Dertigers maken veel mee: ze trouwen, krijgen kinderen, scheiden of krijgen te maken met de dood als hun ouders overlijden. Ze krijgen dus heel wat te verduren.

Juist dat maakt ze tot een interessante onderzoeksgroep. 'Bij dertigers is het brein volgroeid en ook nog niet aan het verouderen', vertelt projectmanager Lucy Overbeek van Healthy Brain Study, terwijl één van de dertigers de MRI-scanner in glijdt. 'Daarnaast maken dertigers allerlei levensgebeurtenissen mee, wat invloed heeft op hoe ze zich voelen.'

Invloed op dagelijks leven

Naar de werking van de hersenen is al heel wat onderzoek verricht. 'Daar weten ook al heel veel over. Maar wat we nog niet zo goed weten is wat de verschillen tussen mensen zijn en vooral wat de invloed van ons brein op ons dagelijks leven is', zegt Overbeek.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Voor het onderzoek wordt van alles gemeten en in kaart gebracht. Zelfs thuis bij de deelnemers. 'Er zijn allerlei thuismeters die je om je pols moet doen of opgeplakt krijgt', vertelt dertiger Stefanie, deelnemer aan het onderzoek. De meters registreren onder meer 'de stoffen die in de lucht zitten waarmee ik in aanraking kom, mijn slaappatroon en de diepte van mijn slaap'. Ook wordt de hartslag en lichaamstemperatuur gemeten.

Mysterie

Een jaar lang worden de dertigers gevolgd door de wetenschappers. Daarna worden alle data nog twee jaar geanalyseerd. Overbeek: 'Een groot deel van de hersenen en hoe ons brein werkt is nog een mysterie en dat hopen wij op te lossen.'

Er worden overigens nog dertigers gezocht voor deel te nemen aan het onderzoek. Kijk daarvoor op de website van Healthy Brain Study.

