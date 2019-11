Druten telt miljoenen neer voor nieuw sportcomplex met zwembad

De gemeente Druten geeft dertien miljoen uit voor een nieuw sportcomplex met zwembad in Afferden. Het pand moet in 2021 helemaal klaar zijn.

De gemeente besloot vorig jaar dat er op sportpark De Gelenberg in Afferden een nieuwe sporthal met zwembad moet komen. Een aantal maanden geleden presenteerde het college vier bouwvarianten voor de uiteindelijke sportvoorziening. Donderdagavond koos de raad unaniem voor de duurste, meest uitgebreide versie met een prijskaartje van dertien miljoen euro.

‘Qua duurzaamheid een verschrikking’

‘Qua duurzaamheid is een sporthal met zwembad een verschrikking’, vertelt Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. ‘Uiteindelijk hebben we gekozen voor de meest complete versie, ook omdat die de meeste mogelijkheden biedt om het pand zo groen mogelijk te maken.’ Zo wordt het dak van het nieuwe complex gevuld met zonnepanelen. Het doel van de raad is om het pand 85 procent energieneutraal te krijgen.

Andere, goedkopere bouwvarianten combineren de nieuwe sporthal met het bestaande zwembad De Gelenberg. Dat oude bad zou dan over twintig jaar ook vervangen moeten worden. ‘Dan kom je weer voor een financieel vraagstuk te staan en bouw je aan een pand dat al verouderd is. Daarom zetten we er nu gelijk een nieuw zwembad neer’, aldus Ronald Thoonen, woordvoerder van de dorpslijsten.

Eindgebruikers denken mee

De verantwoordelijk wethouder gaat de komende tijd in gesprek met de uiteindelijke gebruikers over de invulling van het complex. ‘Er zijn nu meer mogelijkheden om de voorziening in te richten naar behoefte. Daarom vinden we het belangrijk dat de eindgebruikers ook mee kunnen praten’, besluit Worm.

