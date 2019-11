Landmachtdagen waarschijnlijk in 2021 naar Ede

'Het zal in 2020 nog niet gebeuren, want dan is alle inzet gericht op de bevrijding van 75 jaar gelden', zegt burgemeester René Verhulst. 'Maar in 2021 maken wij grote kans dat de Landmachtdagen ook in Ede zijn. We willen dan met wat activiteiten in 2020 daar al aandacht aan besteden', zegt hij.

Nog niet zwart op wit

'Ede en militairen, dat hoort natuurlijk bij elkaar', zegt burgemeester René Verhulst. Daarover lijken de organisatoren het met hem eens.

De burgemeester heeft het nog niet zwart op wit, maar de gesprekken waren veelbelovend. 'We zijn in Den Haag geweest en hebben gezegd: dit willen we graag in een keer in Ede organiseren. Dat hebben ze blij omarmt. Defensie heeft gezegd: 2020 gaat niet lukken, 2021 waarschijnlijk wel.'

Tijdens de Landmachtdagen van Defensie kunnen bezoekers op een aantal plekken in het land kennismaken met de organisatie.

