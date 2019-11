Rico Verhoeven en Badr Hari vechten in Arnhem toch om de wereldtitel

Rico Verhoeven en Badr Hari strijden zaterdag 21 december om de wereldtitel in GelreDome in Arnhem. Dat de heren zouden vechten in de Gelderse hoofdstad was al een tijdje bekend, maar dat het om een heuse wereldtitel gaat is nieuw.

'Alle partijen waren het erover eens dat we de fans willen geven wat ze wensen. We bevestigen hierbij dat tijdens 'Collision 2' het wereldkampioenschap zwaargewicht op het spel staat', zegt Glory-directeur Marshall Zelaznik vrijdag.

De laatste keer dat Rico en Badr elkaar troffen, was in december 2016. Dat was net over de grens, in het Duitse Oberhausen. Toen stond er geen titel op het spel.

Verhoeven won toen, omdat Hari in de tweede ronde geblesseerd opgaf. In Arnhem wordt de strijd, volgende maand, over vijf ronden beslecht.

Bij het kickboksgevecht worden ruim 25.000 fans uit meer dan 50 landen verwacht.

Over het prijzengeld doet Glory geen mededelingen.