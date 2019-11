Het is André gelukt, hij heeft kaarten voor Normaal in the pocket

Hij is volgend jaar van de partij als zijn helden op het podium staan in Lochem. André Ardesch is een van de gelukkigen met kaartjes voor het concert van Normaal.

En André heeft gelijk goede zaken gedaan. Hij heeft liefst acht (!) kaartjes voor het concert weten te bemachtigen. En dat is best knap, omdat de tickets binnen acht minuten waren uitverkocht.

Zie ook: Jubileumconcert Normaal in acht minuten uitverkocht

Op drie computers ingelogd

'Ik kwam er vrij makkelijk doorheen', vertelt André nuchter. 'Ik was op drie computers ingelogd en ook mijn broertje had zijn computer opgestart als achtervang. Het is fijn dat we weten dat we erbij zijn. Nu kunnen we een camping in de buurt gaan boeken.'

André is een grote fan van Normaal. 'Ik ga al twintig jaar naar de concerten.' Zijn vrouw Diana is er ook altijd bij. 'Thuis luisteren we trouwens niet eens zo heel veel naar Normaal. Maar we vinden het geweldige muziek.'

'Bennie was goed bij stem'

Het mooiste concert vond André het optreden van Normaal in 2015 in Arnhem. De band hield toen het afscheidsconcert 'Ajuu, de mazzel' in een uitverkocht GelreDome. Er waren liefst 33.000 'anhangers' van de partij. 'Bennie was toen zo goed bij stem', weet André nog. 'We dachten toen echt dat het de laatste keer was dat we Normaal zouden zien.'

Gelukkig voor hem, en alle andere fans, besloot de Achterhoekse band toch weer door te gaan. Het volgende optreden is dus in Lochem, waar Normaal op 21 mei het 45-jarig bestaan viert. 'We verheugen ons er nu al op', sluit André af.