Ede zoekt nieuwe plek voor brandweer

De SGP en BurgerBelangen hadden de burgemeester gevraagd op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Hij gaf aan daar al 'enige tijd' mee bezig te zijn. De brandweerkazerne Ede Centrum zal meer naar het Zuiden of naar het Westen verplaatst worden. 'We zijn met meerdere locaties bezig', zegt Verhulst. Welke, is niet bekendgemaakt.

24-uursdienst

Volgens de SGP voldoet de huidige locatie straks niet meer omdat de brandweer van Ede Centrum over gaat op 24-uurs diensten. 'Dat betekent dat er ook slaapruimte moet zijn', zegt Nico van der Poel (SGP). Bovendien is de ligging van de kazerne nu niet gunstig. De brandweerkazerne zou meer midden in Ede moeten staan, in plaats van bij het winkelcentrum relatief aan de rand van de stad.

Hoeveel de 24-uursdiensten de gemeente gaan kosten is nog niet bekend. De Veiligheidsregio Midden Gelderland is dat volgens de burgemeester aan het uitzoeken. Begin 2020 komt daar meer duidelijkheid over.