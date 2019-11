Een boom voor iedere nieuwe baby in Ede

Een geboortebos is een stukje grond waar waar opa's, oma's, vaders en moeders een boom kunnen laten planten voor een pasgeborene, legt Gabrielle Hazeleger (GemeenteBelangen) uit. Haar partijgenoot Henk Righolt kwam met het idee.

Bomen leveren een goede bijdrage en het milieu en een geboorteboom is bovendien een leuke manier om te laten zien hoe blij je bent met nieuw leven, vindt GemeenteBelangen. 'We hebben in de gemeente Ede bij het Nationaal Park de Hoge Veluwe een geboortebos gehad', zegt Hazeleger. 'Maar die bestaat niet helemaal meer.' Daar wil de partij verandering in brengen.

Een meerderheid van de raad is voor een geboortebos. Alleen Burgerbelangen, SGP Ede, EdeNu en Fractie Wijnsouw stemden tegen.

Een paar tientjes

Wat het planten van een boom in het geboortebos moet kosten, is nog niet bekend. In andere gemeenten kosten ze een paar tientjes. 'In Tilburg kost een boom bijvoorbeeld 37,50 euro', zegt Hazeleger.