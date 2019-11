Drinkzakjes van zeewier en houten medailles noviteiten in Zevenheuvelenloop

Er lopen zondag 33 duizend mensen mee. Directeur Alexander Vandevelde benadrukte het duurzame karakter van het evenement. 'Je moet nadenken over wat je achterlaat. Zo hebben we een houten medaille. Want de gemiddelde medaille komt uit China is van niet recyclebaar materiaal. Deze is gemaakt van geperst afvalhout en het lintje van PET-flessen.'

De houten medaille

Daarnaast zijn er speciale drinkbekertjes. 'Er gaan per editie 67 duizend bekertjes doorheen en die moeten allemaal worden opgeruimd. Nu hebben we een zakje van zeewier en daar zit een sportdrankje in. Het velletje kun je opeten of uitspugen.'

'Smaakte nergens naar'

Atlete Susan Krumins probeerde het al uit. 'Ik was het proefkonijn. Ik heb het zakje ook doorgeslikt, het smaakte nergens naar.'

Ook zijn er andere startnummers, die deels recyclebaar zijn, in combinatie met de startchip. Het is nog niet volledig gelukt, maar het streven is om het project voor de Stevensloop op orde te hebben.

Running Blind

Joost van Gent doet mee aan het NK Running Blind, ook nieuw bij deze editie. 'Ik zie ongeveer twee procent. Ik train twee keer per week, soms drie keer per week. Ik heb negen halve marathons gelopen en de RopaRun. Slechtziend wil niet zeggen dat je niet kan sporten. Ik denk dat ik bij de eerste vijf kan zitten, misschien wel de eerste drie.`Ik vind dit geweldig. Het zou onwijs leuk zijn als we ook met leeftijdscategorieën gaan werken, want nu kan ik moeilijk eerste worden, omdat er ook iemand van 35 meeloopt.' Joost van Gent (rechts op de foto)

Edwin Kiptoo (foto onder) uit Kenia geldt bij de mannen als één van de favorieten. 'Ik ga mijn geheime tactiek niet vertellen. Ik loop graag in Nederland. Ik win hier namelijk meestal. Vorig jaar zag ik hoe hier het wereldrecord werd verbeterd. Ik wil dat nu ook proberen.'

De Ethiopiër Mule Wasihun was al tweede in de editie van 2015. 'Sinds ik bij het NN Running Team zit, gaat alles uitstekend. Ik heb goed getraind en we zullen zondag zien of ik Kiptoo kan verslaan.' Kiptoo durft de uitdaging wel aan. 'Hij is goed op de baan, maar op de weg moet ik het nog zien', lacht de Keniaan.

De Zevenheuvelenloop wordt zondag live uitgezonden op TV Gelderland vanaf 12.45 uur.