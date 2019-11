Bruls om tafel met Kick Out Zwarte Piet en Pegida

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zit vrijdag om tafel met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Pegida. De groeperingen hebben zich aangemeld voor een demonstratie tijdens de Sintintocht van zaterdag. Waar ze mogen demonstreren, is nog niet duidelijk.

KOZP had zich al langer aangemeld, maar afgelopen woensdag kwam daar ook de anti-islamitische beweging Pegida bij. 'Wij willen een plek naast KOZP', eist voorman Edwin Wagensveld. 'We gaan de afgelopen jaren door de knieën voor KOZP. We moeten ze de steden uitdringen.'

Geen protest langs de route

KOZP wilde demonstreren op de Grote Markt in de binnenstad, maar dat is sowieso van tafel. Protesteren direct langs de route verbiedt de burgemeester. 'Dat is voor de politie niet meer te beveiligen', stelt hij. Vandaag moet duidelijk worden waar de anti-pietdemonstranten wel een plek krijgen. Ook voor Pegida wil de burgemeester in beginsel een plek. 'Iedereen heeft recht om te demonstreren', laat hij weten.

Bruls wil alleen wel confrontaties voorkomen. Zo werd eerder duidelijk dat twee leden van Nijmegen Rechtsaf een gebiedsverbod hebben tijdens de Sintintocht. De Nijmeegse burgemeester heeft de twee mannen een waarschuwingsbrief gestuurd, omdat hij vindt dat het tweetal zich vorig jaar tijdens de intocht heeft misdragen. Zo werd een spandoek van anti-zwartepietdemonstranten verwijderd. De gemeente had op sociale media ook dit jaar alweer dreigende taal van ze vernomen.

'Meerdere groepen in de stad'

Nijmegen houdt, net als vorig jaar, met alle scenario's rekening. Zowel pro- als anti-zwartepietdemonstranten roeren zich voor de intocht van morgen. Wagensveld: 'Er zullen morgen meerdere groepen in de stad zijn. Als we geen plek krijgen naast KOZP, trekken we onze demonstratie in. Dan zal het aantal ongecontroleerde groepen in de stad groter zijn', waarschuwt hij.

