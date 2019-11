Pension voor arbeidsmigranten Zevenaar geopend; druppel op gloeiende plaat

door Lonneke Gerritsen

Het pension telt 32 kamer met in totaal 64 bedden. Het is een initiatief van René Derksen van uitzendbureau Cervo, dat zich ook richt op buitenlandse werknemers. 'We hebben zelfs een paar kamers speciaal voor stelletjes', zegt hij enthousiast.

Goed en veilig

Ze betalen een vast bedrag van 97,50 euro per week all in en mogen maximaal een half jaar in het pension verblijven. 'Mensen zijn natuurlijk vrij om te kiezen waar ze gaan wonen, maar we merken wel dat iets goedkopers vinden vaak lastig is.'

De kamers hebben allemaal tv en internet, er zijn gezamenlijke keukens en badkamers en in het pand is - naast camerabewaking - steeds een beheerder aanwezig. 'Het is belangrijk dat mensen hier goed en veilig kunnen verblijven', aldus Derksen. 'Want daar is behoefte aan.'

Nodig voor de economie

Volgens Derksen kan het aantal buitenlandse werknemers in de Liemers wel oplopen tot zes- of zevenduizend. 'Het merendeel verblijft vlak over de grens in Emmerich en Elten', terwijl ze wel in Nederland werken', vertelt hij. Hij is blij dat de gemeente Zevenaar instemde met een vergunning voor 10 jaar voor zijn migrantenpension. 'Ik hoop dat meer gemeenten volgen, want dit pension is slechts een druppel op een gloeiende plaat.'

Wethouder Belinda Elfrink bevestigt zijn woorden. Zij wil graag met omliggende gemeenten - ook met die net over de grens - in gesprek over oplossingen voor arbeidsmigranten. 'We hebben ze hard nodig voor onze economie, dus dan moeten we ze ook helpen bij het vinden van geschikte woonruimte'.

Samenwerken

Maar omdat arbeidsmigranten nog wel eens negatief in het nieuws komen omdat ze bijvoorbeeld overlast veroorzaken, staan niet alle gemeenten te springen om dergelijke pensions of grootschalige opvanglocaties. In Geldermalsen bijvoorbeeld lag er een plan, maar ging het niet door vanwege protesten. Ook in Zuilichem gingen plannen voor een 'Polenhotel' niet door.

René Derksen hoopt op een andere denkwijze en samenwerking. 'Wij willen met dit pension laten zien dat het wél goed kan gaan. Bovendien hebben we elkaar allemaal nodig om de economie draaiende te houden. Arbeidsmigrant, werkgever en gemeente, het hele cirkeltje'.