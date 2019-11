Van de ontbijttafel tot in de trein, overal hoor je Achterhoekse popmuziek

Op meer dan veertig bijzondere locaties treden zaterdag Achterhoekse bandjes en muzikanten op. Zo spelen er artiesten in de trein tussen Doetinchem en Winterswijk, maar ook in kroegen en zelfs in een timmerbedrijf in Westendorp.

De zesde editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek is groter dan ooit. Nieuw dit jaar is een heus ontbijtconcert in Doetinchem.

Het duo Shock Royal speelt in de ochtend in het Blend Eventlab, terwijl toeschouwers ondertussen genieten van een champagne-ontbijt. Daarna gaat het duo verder om in de trein tussen Doetinchem en Winterswijk op te treden.

Honderden muzikanten

De Dag van de Achterhoekse Popmuziek begon zes jaar geleden op één locatie en is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement met honderden muzikanten op meer dan veertig plekken. De dag is vrijdagavond afgetrapt met een optreden van Donnerwetter in de popzaal van de DRU in Ulft.