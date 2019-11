Kersthuisjes gezocht

De Zonnehoek is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren. Elk jaar gaan we met de VSO (voortgezet speciaal onderwijs) afdeling langs bij een van de grote tuincentra. Daar krijgen ze dan een foto-opdracht waarbij ze moeten fotograferen in het kerstdorp dat daar is opgebouwd. De leerlingen genieten daar altijd heel erg van en daaruit is er bij hun het idee ontstaan om zelf een kerstdorp op school te gaan bouwen.



Die wens willen we natuurlijk graag in vervulling laten gaan en daarom zijn we op zoek naar kersthuisjes, boompjes, figuurtjes, lichtjes, eigenlijk alles wat past bij een kerstdorp. Ook zouden de leerlingen heel graag een trein willen, ze kijken namelijk graag naar bewegende dingen. Mochten er mensen zijn die ons kunnen helpen, dan komen we heel graag langs.

Heeft u op zolder kersthuisjes liggen en geeft u ze graag aan de leerlingen? Reageer dan hieronder.