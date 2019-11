Gek van de herrie? In deze Gelderse gemeenten is de geluidsoverlast het grootst

Een feestje in de buurt tot diep in de nacht, een buurman die maar doorgaat met boren of een straatrace met meerdere deelnemers: geluidsoverlast is een bron van ergernis. De politie kreeg in de eerste zes maanden van dit jaar iedere dag weer gemiddeld 320 meldingen van geluidsoverlast binnen. In Gelderland blijken Arnhemmers het meeste last van lawaai te hebben.

In onze provincie werden in het eerste half jaar in totaal 7.196 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Dat is een kleine stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder: toen ging het om 7.081 meldingen. Dat blijkt uit cijfers van de politie en LocalFocus.

Bekijk hier hoeveel meldingen van geluidsoverlast werden gedaan in uw gemeente:

De top 5 van Gelderse plaatsen met de meeste meldingen van geluidsoverlast (per 1.000 inwoners):

Gemeente Aantal meldingen (per 1.000 inwoners) Arnhem 6,7 meldingen Nijmegen 5,6 meldingen Zutphen 5,5 meldingen Rozendaal 5,4 meldingen Wageningen 5,2 meldingen

Op een paar plekken in de provincie is het aantal meldingen flink gestegen. In Rheden werd tussen januari en juni bijvoorbeeld 189 keer melding gedaan van geluidsoverlast, 35 procent méér dan een jaar eerder. In Doetinchem (21 procent) en Overbetuwe (20 procent) nam het aantal meldingen ook behoorlijk toe.

Rustiger in Epe

In andere Gelderse gemeenten werd het juist rustiger, afgaand op het aantal meldingen dat de politie in die plaatsen ontving. In Epe, Duiven, Druten en Oldebroek liep het aantal meldingen van geluidsoverlast met meer dan 30 procent terug.

In absolute aantallen komen de meeste meldingen uit Arnhem (1.061), Nijmegen (989) en Apeldoorn (633).