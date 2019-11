Landgoed moet Voorst aantrekkelijk houden

'De realisatie van dit landgoed draagt bij aan de vitaliteit van het platteland en het aantrekkelijk houden van ons fraaie landschap', meent wethouder Ria Ankersmit. Op de plek waar het landgoed moet komen, zijn onlangs drie boerderijen in opdracht van de provincie gesloopt. 'Hiermee is het een aansprekend voorbeeld voor herbestemming van agrarische bebouwing in het buitengebied die in de komende jaren vrijkomen.' Het betreft één landhuis dat gebouwd kan worden op zo'n 5,5 hectare grond.

In het plan is rekening gehouden met het doortrekken van het fietspad langs de Engbergseweg. Deze zal na de bouw vanwege de fietsveiligheid dwars door het landgoed gaan. 'Met dit initiatief lopen we vooruit op het beleid dat momenteel in voorbereiding is', aldus wethouder Ben Hiddinga. De bereidheid van de provincie in het proces stemt hem zeer tevreden. 'Ik ben heel blij met deze stap.'