Apeldoorn bijna klaar voor Sinterklaas, negentiende intocht voor Dieuwertje Blok

De laatste loodjes breken aan voor de organisatie van de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn. Verslaggever Marc Loeven nam een kijkje in de binnenstad. En de vaste commentator bij de intocht Dieuwertje Blok weet het zeker: het komt altijd goed.

Overal in het centrum van de stad liggen grote betonblokken, ziet Marc Loeven. 'Dat worden wegblokkades en overal in de winkelstraten liggen kabels.' Enkele weken geleden was Marc voor het laatst in Apeldoorn. 'Ik herken het hier niet terug.'

Hij constateert de dag voor de intocht van de goedheiligman, en die gebeurt voor de verandering niet per pakjesboot maar pakjestrein, dat de demonstratievlakken al klaar zijn.

Zie ook: Zie ginds komt de... stoomtrein? Dit moet je weten over de Sintintocht in Apeldoorn

Want dat is helaas ook het Sinterklaasfeest anno nu. Er zijn voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Piet is in Apeldoorn overigens uitgedost als roetveegpiet.

Generale repetitie

In de stad vindt vandaag de generale repetitie plaats voor de rechtstreekse tv-uitzending van zaterdag op de landelijke televisie. Marc Loeven: 'Dranghekken staan er nog niet, dat gebeurt waarschijnlijk vannacht.'

Verder weet hij te vertellen dat met ingang van negen uur zaterdagmorgen niet meer mag worden gefietst in het centrum.

Nieke Hoitink blikt op Radio Gelderland met Marc Loeven en Dieuwertje Blok vooruit op de intocht.

Intochtcommentator voor de NTR is al voor het negentiende jaar Dieuwertje Blok. 'Er zijn altijd hobbeltjes en probleempjes. Ik ben niet anders gewend. Maar Sinterklaas komt gewoon aan, daar heb ik alle vertrouwen in.'

Ook dit jaar ziet ze Sinterklaas niet met eigen ogen arriveren. Blok, ze presenteert ook het populaire Sinterklaasjounaal, is altijd aan het einde van de route geposteerd en morgen dus ook.

Zie ook: