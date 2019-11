NEC is jarig, maar weinig reden tot feestvreugde

Het is lang geleden dat NEC er op een verjaardag slechter voor stond. De club heeft wel een speciale actie om het feestje te vieren.

Maar dat zegt eigenlijk al alles, seizoenkaarthouders uitnodigen om iemand mee te nemen naar de wedstrijd tegen het volstrekt niet aansprekende Jong Utrecht. Want de club is er niet al te best aan toe op 119-jarige leeftijd. Het feit dat NEC tegen Jong Utrecht moet spelen, is al een veeg teken. En dat al voor het derde jaar op rij.

Minder toeschouwers

Het valt nu ook terug te zien in de toeschouwersaantallen. Waar de Nijmeegse club de afgelopen twee seizoenen in de eerste divisie altijd nog wel achtduizend tot negenduizend toeschouwers naar De Goffert trok, is het dit seizoen gezakt tot onder de zevenduizend. In een stadion dat sterk verouderd is, waar de kachels in de winter niet meer aan zullen gaan en op een veld dat dringend aan vervanging toe is. Maar zolang NEC De Goffert niet zelf in handen heeft, zal dat niet snel verbeteren.

100e verjaardag

NEC heeft wel eens leukere verjaardagen gehad. Bij het honderdjarig bestaan werd een jubileumwedstrijd georganiseerd met veel oude coryfeeën. De Goffert zat vol en dat was ook het geval bij competitiewedstrijden. In het honderdste levensjaar haalde NEC de bekerfinale en stond er een aansprekend elftal met veel jonge talenten. NEC draaide bovenin mee in de eredivisie. Een enorme contrast met de huidige situatie. Het 119e jaar van de club kenmerkte zich door een enorme reeks nederlagen, het mislopen van de play-offs, het ontslag van trainer Jack de Gier en het gedwongen vertrek van veel grootverdieners in de selectie.

Veel onduidelijkheid

Momenteel heerst er vooral onduidelijkheid. De selectie herbergt weliswaar enkele talenten, maar het middenveld is bij elkaar gehuurd, een echte nummer tien ontbreekt en de beoogde centrumspits speelt niet. Het technisch kader is ook vreemd ingevuld met een algemeen directeur en een hoofd scouting die het transferbeleid doen. Geld voor een technisch directeur is er niet, terwijl een goede technisch directeur zichzelf doorgaans juist terug kan verdienen.

Het technisch kader van NEC: Wilco van Schaik en Nick Kersten

En het trainerstrio wekt binnen en buiten de club verbazing. Het lijkt vooral een methode om Adrie Bogers af te schermen, want spelers lieten naar buiten toe al wel doorschemeren dat ze hem toch als de hoofdtrainer zien. Maar omdat Bogers niet goed ligt bij de fans, is de aimabele François Gesthuizen naar voren geschoven om het woord te doen. Bogers, Gesthuizen en Meijer (foto: Broer van den Boom)

Financieel is het ook behelpen. Schraalhans is momenteel keukenprins in De Goffert, wat deels komt door een schimmige deal met Fenerbahçe bij de transfer van Ferdi Kadioglu. De Turken betalen niet, waardoor NEC geen euro te missen heeft. Verder werd er nog onnodig salaris uitgegeven aan de grootverdieners Joey van den Berg en Mathias Bossaerts, die inmiddels vertrokken zijn.

Kleine opleving

Vlak voor de 119e verjaardag was er in ieder geval nog wel een kleine sportieve opleving. NEC begon matig aan de competitie en stond zelfs veertiende, mede door zeventien tegendoelpunten in negen wedstrijden. Maar de laatste vijf duels hield de Nijmeegse defensie de nul en dat leidt tot een eerste plaats in de strijd om de tweede periodetitel. Met een relatief makkelijk programma zou NEC daarom het 120e levensjaar kunnen beginnen met een ticket voor de play-offs om promotie. Maar voor een echte structurele opleving is er veel meer nodig dan het aanleggen van wat noodverbanden, zoals nu is gebeurd.