Onderzoek naar bewegen rond Zevenheuvenloop: ga je wandelend naar de supermarkt?

De Zevenheuvelenloop van zondag is niet alleen sport, maar ook wetenschap. Hoogleraar Maria Hopman, bekend van haar onderzoeken tijdens de Vierdaagse, onderzoekt ons beweeggedrag in relatie tot onze woon- of werkomgeving. Dat doet ze met een uitvoerige vragenlijst.

Te weinig bewegen is ongezond, stelt de fysiologe aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 'We zijn als mens gemaakt om te bewegen en als we dat niet doen dan is dat heel slecht voor ons lichaam. Dat wordt geassocieerd met meer dan dertig chronische ziekten.'

Hopman en haar onderzoeksteam willen de invloed van de omgeving op ons beweeggedrag weten. 'De laatste vijftig jaar is de omgeving zo ingericht dat we zo weinig mogelijk hoeven te bewegen. Je hebt parkeerplaatsen vlak voor de deur, er zijn liften. Je kunt eigenlijk de hele dag doorkomen zonder te bewegen', zegt Hopman.

Hopman op Radio Gelderland over het onderzoek.

De Nijmeegse onderzoekers willen in het nieuwe onderzoek weten hoe die omgeving kan worden gebruikt 'om mensen te verleiden, uit te dagen of te dwingen toch te gaan bewegen'.

Vragenlijst over huis-, tuin- en keukenaspecten

Rond de Zevenheuvelenloop, die zondag plaatsvindt, is een vragenlijst verspreid onder 12.000 deelnemers en oud-deelnemers. Hopman: 'Een onderdeel van die vragenlijst is een onderzoek naar de invloed van de omgeving op het beweeggedrag van mensen. Daar leren we van welke omgevingen uitnodigen om te bewegen en welke niet.'

Hoewel deelnemers aan de Nijmeegse hardloopwedstrijd voldoende bewegen, bieden ze volgens de Nijmeegse fysiologe een inkijkje in wat 'hen helpt om in beweging te komen'. Hopman: 'Is dat omdat er bijvoorbeeld meer groen in hun wijk is, zijn er betere fiets- en wandelpaden of is er 's avonds betere verlichting in hun buurt. Die huis-, tuin- en keukenaspecten komen in de vragenlijst voor.'

Een van de vragen gaat over het doen van boodschappen. 'Ga je wandelend of op de fiets naar de winkel? Of pak je de auto? Daarvan leren we welke aanpassingen gemeenten, woningbouwcorporaties en woningbouwers kunnen doen waardoor mensen meer gaan bewegen', legt Hopman uit.

Voor je gezondheid hoef je Zevenheuvelenloop niet te lopen

Bewegen is meer dan sport, betoogt ze. 'Bewegen is ook naar de winkel wandelen en 's avonds even een ommetje maken. Voor de gezondheid is wandelen, fietsen en trappen lopen al heel belangrijk om een grote winst te halen op je gezondheid. Meedoen aan de Zevenheuvelenloop is voor de gezondheid niet nodig, dagelijks bewegen wel.'

Hopman verwacht dat de eerste resultaten van het onderzoek begin 2020 bekend zijn.

TV Gelderland zendt de Zevenheuvelenloop zondag live uit. De uitzending begint om 12.45 uur.