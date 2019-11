'Het is gewoon absurd', Nijmegenaren willen geen 5 cent betalen voor plastic-afvalzak

Sommige Nijmegenaren reageren vol ongeloof, zo leert een rondgang bij de supermarkt in de wijk Biezen. 'Eerlijk? Dat meen je niet.'

Anderen zijn zeer uitgesproken in hun mening. 'Dat is om de burgers weer te kloten, dat is altijd', klinkt het. En: 'Het is gewoon absurd dat wij voor die zakken moeten gaan betalen, te zot voor woorden.'

Run op zakken

Afgelopen zomer, toen bekend werd dat er betaald zou moeten worden voor de afvalzak, ontstond er een ware run op de zakken, die gratis af te halen zijn in de supermarkten. De voorraad was overal in no-time op. Vanaf volgend jaar betaalt de burger 5 cent per zak.

Dezelfde plastic-afvalzakken zijn in omliggende gemeenten nog wel gratis. Maar de burger die denkt ze daar te kunnen halen, of die vóór het einde van het jaar nog even flink wil hamsteren, komt bedrogen uit.

Ander kleurtje

De afvalzak krijgt volgend jaar namelijk ook een ander kleurtje, zodat-ie er anders uitziet dan de huidige. Afvalbedrijf DAR verwacht dat burgers bereid zijn om voor de zak te betalen.

De Nijmegenaren op straat laten een ander geluid horen. 'Weet je wat je dadelijk krijgt? Dan gaan we niet meer sorteren, dat doen we dan niet meer. Dan wordt het een zooitje in Nijmegen, dan wordt het overal neergegooid. De man met het minste inkomen wordt weer gepakt.'