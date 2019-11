Zorgen over grote thema's in Putten

Putten staat in de top drie van Gelderse gemeenten waar de gemeentelijke belasting het hardst stijgt. Maar over die 13 procent verhoging was donderdagavond weinig discussie: de begroting is unaniem aangehouden. Zorgen zijn er wel degelijk. Over de brandweer, de sportclubs en de kosten in de jeugdzorg.

Tijdens deze vergadering over de begroting spreken de raadsleden opvallend vaak hun zorgen uit over onderwerpen waar ze weinig invloed op hebben. Zo ligt naast Putten een Natura2000-gebied, maar of daar betaalbare woningen voor starters gebouwd kunnen worden - zoals de gemeenteraad graag wil - is nog onduidelijk. Dat komt doordat de rechter een streep door de PAS-maatregel heeft gezet.

'Wij zijn pissed'

Daarnaast zijn er zorgen of de jeugdzorgkosten de komende jaren wel binnen de begroting blijven. Die zorgen deelt wethouder financiën Ewoud 't Jong (SGP). Zeker nu het Rijk heeft aangegeven een deel van de jeugdzorg regionaal te organiseren. 'Alles wat we in de regio doen, wordt duurder.'

Zo ook de brandweer. Gemeenteraadsleden zien de toekomst van de brandweer somber in. Fractievoorzitter Herman Luitjes: 'Wij zijn pissed over de gang van zaken rondom de brandweer. We lappen 120.000 euro extra en we moeten nu één van de twee brandweerauto's inleveren. Hoe dat kan, dat snapt alleen het dagelijks bestuur.'

Geen grote wijzigingen

Grote aanpassingen aan de begroting heeft de gemeenteraad niet gedaan. Dat wil niet zeggen dat de oppositie het voltallig eens is met het college. Fractievoorzitter Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen gaf aan het 'niet eens te zijn met deze begroting, met dit college en met de coalitie.'

Toch diende hij, net als alle andere partijen, voorstellen in. Plannen om bomen bij particulieren te planten, om een mogelijk initiatief voor een waterstofstation te stimuleren en om de onzekerheid bij sportclubs over het beleid snel weg te nemen zijn aangenomen.

Puttenaren gaan fors meer belasting betalen